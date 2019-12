Bắt giữ khẩn cấp đối tượng bắt người trái pháp luật và gây thương tích

Chiều 1/12, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cho biết, vừa bắt khẩn cấp nghi phạm Lê Nguyễn Đăng Khoa (24 tuổi, có biệt danh là Bi), ngụ ấp Tây B, xã Đông Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang có liên quan đến vụ bắt giữ người trái pháp luật và gây thương tích cho người khác.

Khoảng 20h ngày 28/11, 3 đối tượng gồm: Lê Nguyễn Đăng Khoa cùng; Đoàn Lâm Chí Kha (17 tuổi, ngụ ấp Thới, xã Đông Hòa); Châu Thái Đô (39 tuổi, có biệt danh Tèo Gấu, ngụ ấp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành, Tiền Giang) đang ngồi ở nhà trọ của Lê Đăng Khoa tại ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Kim thì phát hiện Huỳnh Trường Vân (31 tuổi) và Võ Ngọc Quyên (26 tuổi) - là bạn gái của Vân cùng ngụ ngụ ấp Quý Chánh, xã Nhị Quý, Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đi ngang qua.



Nhóm đối tượng này nghi ngờ Vân có mối quan hệ với một đối tượng có biệt danh Tuấn Nhóc mà họ cần tìm nên bắt Vân vào nhà trọ đề dò tìm tung tích đối tượng kia.

Tại đây, Lê Đăng Khoa và Châu Thái Đô dùng tay đánh vào người Vân. Đoàn Chí Kha còn dùng dao hăm dọa nhưng Huỳnh Trường Vân vẫn không khai nơi ở của Tuấn Nhóc. Sau đó, 3 đối tượng này, bắt Vân đến nhà ông Huỳnh Thanh Bình (42 tuổi) tại ấp Bình Thới A, xã Bình Trưng, huyện Châu Thành. Tại đây, các đối tượng này tiếp tục đánh đập, dùng nhiều biện pháp tra tấn yêu cầu Huỳnh Trường Vân khai địa chỉ của Tuấn Nhóc. Lê Nguyễn Đăng Khoa còn dùng cây đánh làm gãy chân phải của Vân.

Hiện tại, nạn nhân được đưa đến bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) để điều trị trong tình trạng bị gãy 2 tay và chân phải.



Công an huyện Châu Thành đang truy bắt tên Châu Thái Đô đã bỏ trốn. Riêng Đoàn Chí Kha do chưa đủ 18 tuổi nên cơ quan công an cho gia đình bảo lãnh./.