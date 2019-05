Bắt giữ nghi phạm sát hại 3 bà cháu, chôn xác trong rẫy cà phê

Đến chiều nay (25/5), cơ quan Công an đã bắt giữ và triệu tập 3 nghi phạm sát hại 3 bà cháu rồi chôn xác trong vườn cà phê xảy ra tại thôn 9, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 9 giờ ngày 24/5, bà Hoàng Thị Vượng (71 tuổi) cùng 2 cháu nội là Đàm Đức Tiến (4 tuổi), Đàm Thị Nguyên Thảo (2 tuổi) đi chơi tại một nhà người quen gần nhà. Đến chiều tối, gia đình không liên lạc được với 3 bà cháu nên tổ chức tìm kiếm và trình báo công an.

Nghi can Nghiêm Thị Nhi.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an huyện Lâm Hà đã phối hợp với Công an xã Tân Thanh tiến hành tìm kiếm các nạn nhân. Tối cùng ngày, lực lượng Công an đã phát hiện một số vết máu gần gốc cây bơ, phía sau nhà bà Nghiêm Thị Nhi (48 tuổi, ngụ thôn 9, xã Tân Thanh) nên đã khoanh vùng tìm kiếm.

Đến 5h sáng 25/5, lực lượng Công an bất ngờ phát hiện thi thể 3 bà cháu bị chôn giấu dưới một lớp đất mỏng trong rẫy cà phê, ngay cạnh bên gốc cây bơ. Thời điểm này, nghi phạm là bà Nghiêm Thị Nhi không còn ở nhà, mà đã thuê xe ôm rời khỏi địa phương đi ra thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) cách nhà khoảng 70km để lẩn trốn, sau đó bị cơ quan Công an bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu bà Nghiêm Thị Nhi thừa nhận hành vi gây án của mình. Theo đó, vào khoảng 10h sáng 24/5, bà Vượng dắt 2 cháu nội đến nhà bà Nghiêm Thị Nhi xin bơ. Tuy nhiên, vì có mâu thuẫn với anh Đàm Văn Quyết, Bí thư Đoàn xã Tân Thanh (con của bà Vượng và là bố của 2 cháu bé) nên bà Nghiêm Thị Nhi không cho, đồng thời chửi mắng bà Vượng không biết dạy con.

Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, bà Nghiêm Thị Nhi đã dùng dao chém liên tục vào cổ, đầu và người bà Vượng, sau đó lần lượt chém 2 cháu Tiến và Thảo đến chết. Khi biết 3 nạn nhân đã tử vong, đối tượng dùng xà bách đào hố rồi chôn giấu xác 3 nạn nhân. Sau đó, bà Nghiêm Thị Nhi vào nhà tắm rửa rồi bắt xe ôm đi ra huyện Đức Trọng lẩn trốn.

Được biết, ngoài bà Nghiêm Thị Nhi, cơ quan công an cũng đã triệu tập 2 người khác là ông Lưu Thế Bưu (sinh năm 1964, là chồng của bà Nhi) và Lưu Chí Vĩnh (sinh năm 2003, là con của bà Nhi) để phục vụ công tác điều tra.

Hiện Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng này./.