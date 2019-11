Bắt hung thủ giết người chôn xác trong rẫy cà phê ở Lâm Đồng

Chiều nay (28/11), Phòng Cảnh sát hình sự Công an Lâm Đồng cho biết, lực lượng chức năng đã bắt giữ được nghi phạm sát hại chị Hoàng Thị Huỳnh Giao (42 tuổi, trú thôn 6, xã Đạm B'ri, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) khi y đang lẩn trốn tại tỉnh Tiền Giang. Tuy nhiên, danh tính nghi phạm vẫn chưa được cơ quan điều tra tiết lộ.

Hiện trường nơi phát hiện ra thi thể.

Trước đó, ngày 26/11, người dân thôn 8, xã Tân Lâm, huyện Di Linh (Lâm Đồng) phát hiện một thi thể được chôn lấp sơ sài trong rẫy cà phê. Ngay sau đó, nạn nhân được xác định là chị Hoàng Thị Huỳnh Giao. Theo người nhà nạn nhân, chị Giao rời khỏi nhà bằng xe máy mang biển kiểm soát 49K1-033.71 từ ngày 12/11 sau đó mất tích, gia đình đến cơ quan chức năng vụ việc và Công an TP Bảo Lộc đã vào cuộc truy tìm tung tích nạn nhân.

Ngay khi nhận được tin báo về việc phát hiện một thi thể đã phân hủy và không còn nguyên vẹn, lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định chị Giao đã bị sát hại bằng vật sắc nhọn với nhiều vết đâm trên cơ thể.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Lâm Đồng xác định được nghi phạm gây án và đã thực hiện bắt giữ khẩn cấp đối tượng vào rạng sáng ngày 27/11, khi đối tượng đang lẩn trốn tại tỉnh Tiền Giang.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an Lâm Đồng và Công an huyện Di Linh di lý đối tượng về Công an tỉnh Lâm Đồng để phục vụ công tác điều tra./.