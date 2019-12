Bắt nghi can sát hại gia đình người Hàn Quốc, đốt ô tô phi tang

Liên quan đến vụ việc một gia đình người Hàn Quốc bị tấn công, khiến 1 phụ nữ tử vong, tối 25/12, Công an TP HCM cho biết, đã bắt được nghi can sau nhiều ngày lẩn trốn.



Thượng tá Nguyễn Đăng Nam, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP HCM thông tin, cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt được nghi can tấn công và sát hại gia đình người Hàn Quốc tại phường Tân Phong, Quận 7 vào rạng sáng 21/12, sau 4 ngày xảy ra vụ án.

Nghi phạm là Lee Hyeongwon, sinh năm 1990, quốc tịch Hàn Quốc, nhập cảnh vào Việt Nam ngày 1/11/2019 và đã có kế hoạch xuất cảnh, tuy nhiên, đối tượng đã bị trinh sát hình sự Bộ Công an, Công an TP HCM, Công an quận 7 và các đơn vị chức năng liên quan phối hợp bắt giữ.

Hiện trường chiếc xe bị phi tang.

Như VOV đưa tin, trước đó, ngày 21/12, Công an phường Tân Phong, quận 7, TP HCM nhận tin báo xảy ra vụ tấn công người nước ngoài cướp tài sản trên địa bàn. Ngay sau đó, các đội nghiệp vụ của công an địa phương nhanh chóng vào cuộc, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM tiến hành lấy lời khai các nhân chứng và khám nghiệm hiện trường.



Quá trình điều tra cho thấy đối tượng đã trèo tường và khuôn viên của gia đình ông Yoon Sang Yong, 50 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, ở khu đô thị Hưng Phước 1, phường Tân Phong, Quận 7. Sau đó tấn công cả gia đình khiến ông này và con gái là Yoon Jeong Jyi, 16 tuổi, bị thương nặng, còn vợ là bà Jung Yuong Sook, 49 tuổi, tử vong.



Gây án xong, đối tượng đã lấy điện thoại và một ô tô hiệu Chervolet Spark tẩu thoát sang khu vực cầu Thủ Thiêm, Quận 2 rồi đốt xe phi tang.



Vụ án đang được Công an TP HCM khẩn trương điều tra làm rõ./.