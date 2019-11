Bắt nhóm đối tượng làm và lưu hành tiền giả

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ các đối tượng Trần Minh Trí (SN 1988); Châu Anh Phụng (SN 1997) và Võ Minh Quang (SN 1998), cùng trú tại huyện Tri Tôn, An Giang để tiếp tục điều tra về hành vi "Làm và lưu hành tiền giả".

Số tiền giả công an thu giữ

Cổng thông tin điện tử Bộ Công an cho biết, trước đó, khoảng 12h30 ngày 28/10, từ nguồn tin báo của quần chúng nhân dân về một ổ nhóm làm tiền giả tại ấp Tà On, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, lực lượng An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh, Công an huyện Tri Tôn và các lực lượng chức năng, tiến hành kiểm tra hành chính địa điểm trên thì phát hiện và thu giữ 28.250.000 đồng tiền giả với các mệnh giá 50.000 đồng, 200.000 đồng và 500.000 đồng; 1 máy in màu hiệu Cannon, 1 laptop, 1 bàn là cùng nhiều tang vật liên quan đến việc làm tiền giả.

Đến 21h cùng ngày, lực lượng Công an xác định và triệu tập 3 đối tượng liên quan, gồm: Châu Anh Phụng, Trần Minh Trí và Võ Quang Minh về trụ sở làm việc.

Từ trái qua Trí, Phụng và Quang.

Tại Cơ quan điều tra Phụng, Trí và Minh khai nhận cùng nhau làm ra số tiền giả trên.

Để tiêu thụ, các đối tượng đợi khi trời tối, dùng tiền giả mệnh giá lớn mua hàng hóa tại các tiệm tạp hóa trên địa bàn huyện Tri Tôn để được trả lại tiền thật.

Hiện vụ việc đang được lực lượng An ninh điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ./.