Bắt nữ quái đang vận chuyển 19 túi ma túy đá tại Vũng Tàu

Ngày 28/3, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tiến hành hoàn chỉnh hồ sơ và ra quyết định khởi tố Trương Thị Tâm Lý, sinh năm 1991, ngụ huyện Đất Đỏ, tỉnh BRVT về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

"Nữ quái" Trương Thị Tâm Lý cùng tang vật thu giữ được tại hiện trường.

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 27/3, tại khu vực nhà trọ thuộc tổ 17, ấp Hải An, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, lực lượng phòng phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội biên phòng Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp với Đồn Biên phòng Phước Hải và lực lượng Công an huyện Đất Đỏ đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Trương Thị Tâm Lý, ngụ khu phố Thanh Tân, Thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ thêm 19 gói ni-lông màu trắng được hàn kín hai đầu, bên trong có chứa dạng kết tinh trong suốt không màu và 2 điện thoại di động.

Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Trương Thị Tâm Lý khai nhận toàn bộ 19 gói ni-lông màu trắng là ma túy tổng hợp dạng đá và đã thừa nhận hành vi phạm pháp của mình.

Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành các thủ tục bàn giao hồ sơ vụ án và Trương Thị Tâm Lý cho Công an huyện Đất Đỏ tiếp tục điều tra xác minh làm rõ vụ việc./.

Lưu Sơn/VOV-TP HCM

