Bắt quả tang đối tượng tàng trữ gần 1kg ma túy đá ở Kiên Giang

Chiều 27/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Kiên Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Phạm Văn Vũ để điều tra làm rõ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Vũ và tang vật. (ảnh: Bảo vệ Pháp luật)

Theo đó vào khoảng 13h chiều 26/2, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã bắt quả tang Vũ đang đang có hành vi tàng trữ 2 bịch nilon bên trong có chứa 50 gram hạt tinh thể màu trắng (nghi là chất ma túy) tại một quán nhậu ở xã Long Thạnh, huyện Giồng Riềng (Kiên Giang).

Tiến hành khám xét nơi tạm trú của đối tượng ở ấp An Hòa, xã Định An, huyện Gò Quao (Kiên Giang) lực lượng Công an đã thu giữ 1 bịch nilon bên trong chứa nhiều hạt tinh thể màu trắng có trọng lượng hơn 0,8kg (nghi là ma túy đá).

Tại cơ quan Công an, bước đầu Vũ khai nhận, các bịch nilon có chứa hạt tinh thể màu trắng vừa bị Công an bắt giữ chính là ma túy đá, được Vũ mua từ TPHCM về nhà cất giấu để sử dụng và bán lại cho người có nhu cầu (mỗi lần bán số lượng từ 50gram ma túy đá trở lên), với giá 100 gram là 55 triệu đồng, trong đó Vũ kiếm lời khoảng 25 triệu đồng.

Vũ cũng thừa nhận số ma túy mang đến quán nhậu là đem bán cho khách, nhưng chưa giao “hàng” thì đã bị Công an bắt giữ cùng tang vật.

Đối tượng từng có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản với mức án 14 năm tù./.