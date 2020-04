Bắt quả tang người đàn ông “tiếp tế” rượu vào khu cách ly

Vào khoảng 10h15 ngày 6/4, Tổ tuần tra Công an huyện Nghi Lộc, Công an xã Nghi Phong đang làm nhiệm vụ tuần tra bên ngoài hàng rào Trường THPT Dân tộc nội trú Nghệ An số 2, tại xã Nghi Ân, TP Vinh - nơi đang cách ly 526 công dân Việt Nam từ nước ngoài về thì phát hiện một người đàn ông đang có hành vi đưa túi đồ vào bên trong khu cách ly cho người nhà.

Ngô Sỹ B. tại cơ quan chức năng (ảnh: BNA).

Người đàn ông này khai tên là Ngô Sỹ B. (SN 1988, trú tại xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu). Kiểm tra túi đồ, lực lượng chức năng phát hiện ngoài cá khô, hoa quả còn có 5 lít rượu trắng.

Hành vi của người đàn ông này đã vi phạm quy định cấm của khu cách ly phòng chống dịch Covid-19. Nếu không phát hiện kịp thời, để số rượu này vào được bên trong khu cách ly thì sẽ có nguy cơ mất an ninh trật tự ở đây.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản và bàn giao vụ việc cho Công an xã Nghi Ân, TP Vinh để xứ lý theo thẩm quyền./.