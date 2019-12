Bắt “quái xế” gây ra 4 vụ cướp túi xách của phụ nữ ngồi sau xe máy

Ngày 16/12, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa cho biết đang điều tra vụ Cướp giật tài sản vừa xảy ra tại khu tập thể Kim Liên, quận Đống Đa.

Đối tượng Nguyễn Quang Lực.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Quang Lực (SN 1999; trú tại TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) là thủ phạm gây ra vụ án. Đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận đã điều khiển xe máy Exciter BKS 36B5-843.25 gây ra 3 vụ cướp giật tài sản khác trên địa bàn thành phố. Cụ thể:



Khoảng 23h một ngày trong tháng 7-8/2019, Lực điều khiển xe máy đến khu vực Cầu Giấy - Nguyễn Khang thì phát hiện 2 phụ nữ đi trên xe máy Wave màu đỏ, người ngồi trước mặc áo grab, người ngồi sau cầm một túi xách. Lực nhanh chóng áp sát rồi cướp giật chiếc túi xách của người phụ nữ ngồi sau.

Khoảng 23h một ngày trong tháng 7/2019, Lực điều khiển xe máy đến khu vực đường Phạm Hùng, gần bến xe Mỹ Đình, phát hiện hai người phụ nữ đi trên một chiếc xe máy Wave, người ngồi sau cầm một túi xách để trước bụng, Lực áp sát và giật lấy chiếc túi xách này.

Khoảng 23h một ngày đầu tháng 8/2019, Lực điều khiển xe máy đến khu vực đường Phạm Hùng, gần bến xe Mỹ Đình, phát hiện có một nam giới điều khiển xe máy Honda Airblade, chở một phụ nữ ngồi sau cầm một ví da. Lực đã áp sát nhanh chóng giật chiếc ví da.