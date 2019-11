Thông tin cô gái trẻ bị “thôi miên, cướp tài sản” là không chính xác

Đại tá Đinh Xuân Nghĩ, Trưởng Công an thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam vừa xác nhận, thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc một cô gái trẻ bị “thôi miên, cướp tài sản” xảy ra trên địa bàn là không chính xác.

Vào chiều qua (21/11), trên mạng xã hội lan truyền nhanh chóng hình ảnh và thông tin cho rằng một cô gái trẻ bị “thôi miên, cướp tài sản” xảy ra trên đường Lý Thường Kiệt, phường Cẩm Phô, thành phố Hội An. Sau đó, lực lượng Công an vào cuộc xác định vào khoảng 9h ngày 21/11, Công an phường Cẩm Phô tiếp nhận tin báo về việc tại ngã tư Lý Thường Kiệt- Nguyễn Trường Tộ xảy ra vụ thôi miên cướp tài sản, người dân đang tạm giữ một người phụ nữ nghi vấn tại đây.

Công an vào cuộc xác minh thông tin "cô gái bị thôi miên, cướp tài sản".

Tổ công tác của Công an phường Cẩm Phô nhanh chóng có mặt tại hiện trường và mời một số người có liên quan về trụ sở xác minh, làm rõ. Nội dung vụ việc được xác định khoảng 8h30 cùng ngày, bà Đặng Thị H. (51 tuổi), trú quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đến quán bánh mì trên đường Lý Thường Kiệt, thành phố Hội An để gặp người quen. Tại đây, bà H. sau khi nhờ một số người quen mở giúp nguồn chiếc điện thoại di động không được nên tiếp tục nhờ chị Nguyễn Thị Ph. (20 tuổi) ở phường Cửa Đại, thành phố Hội An mở nguồn điện thoại.



Sau một hồi kiểm tra, chị Ph. nói với bà H. là điện thoại đã mở nguồn, song bị khóa màn hình bằng mật khẩu nên đưa lại chiếc điện thoại cho bà H. bà H. cầm lại điện thoại và đi chỗ khác. Tuy nhiên, vài phút sau, chị Ph. có biểu hiện chóng mặt, ngã quỵ và được người dân cấp cứu ban đầu, rồi được chuyển đếp bệnh viện điều trị. Tại bệnh viện, chị Ph. được chẩn đoán sinh hiệu ổn, tim đều, phổi trong, có dấu hiệu buồn nôn; kiểm tra ban đầu không thấy có dấu hiệu tác động của ngoại lực và những chất lạ khác. Qua điều trị của bệnh viện, chị Ph. dần hồi phục và được xuất viện ngay.



Về chiếc điện thoại của bà H., cơ quan Công an xác định là do anh Nguyễn Quốc B. (33 tuổi), người quen của bà H., trú huyện Phụng Hiệp, thành phố Cần Thơ đưa bà H. sử dụng vào sáng 21/11 nhưng bà H. do chưa quen nên gặp khó khăn khi dùng chiếc điện thoại này./.