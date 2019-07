Bắt tạm giam nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn

Thông tin từ Bộ Công an cho biết, liên quan vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, xảy ra tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH Một thành viên, ngày 5/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, xảy ra tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV, quy định tại Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015.



Lê Tấn Hùng (trái) và Nguyễn Thành Mỹ (Ảnh: Bộ Công an)

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với các bị can Lê Tấn Hùng, SN 1963, nguyên Tổng Giám đốc và Nguyễn Thành Mỹ, SN 1959, nguyên Phó trưởng Phòng Kế hoạch - Đầu tư của Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại khoản 3, Điều 219 Bộ luật hình sự năm 2015.



Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, ngày 6/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định tố tụng nêu trên theo đúng quy định của pháp luật./.