Bắt thiếu niên 10X phá khóa, cướp xe máy tại Hà Nội

Ngày 3/2, Đội Cảnh sát giao thông số 2, Công an thành phố Hà Nội đã hoàn tất thủ tục bàn giao một đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp cho Công an quận Ba Đình.

Đối tượng Lò Văn Hiên tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp)

Trước đó, khoảng 13h20’ chiều ngày 2/2, Thiếu tá Đào Bảo Ngọc, Đội Cảnh sát giao thông số 2 đang làm nhiệm vụ tại ngã tư Kim Mã - Liễu Giai, thấy có tiếng tri hô "cướp, cướp” của người dân. Quan sát, Thiếu tá Ngọc phát hiện 1 thanh niên ngồi trên xe máy hiệu Jupiter đang luống cuống tìm cách di chuyển.

Nhận định khả năng là đối tượng trộm cắp, ngay lập tức đồng chí Ngọc đã áp sát tiếp cận và cùng nhân dân khống chế bắt giữ và bàn giao về công an phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình. Đối tượng khai nhận tên là Lò Văn Hiên (sinh năm 2004 trú tại Mường La, Sơn La) không nghề nghiệp, sống lang thang.

Tại cơ quan công an, Lò Văn Hiên thừa nhận đã phá khóa chiếc xe Jupiter, đang tìm cách tẩu thoát thì bị bắt. Khám xét trong người Hiên, lực lượng chức năng thu giữ 1 vam phá khóa cùng nhiều chìa khóa xe mô tô khác nhau.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ sự việc./.