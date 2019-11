Bến Tre: Triệu tập, khám xét nhà 4 đối tượng cầm đầu nhóm “cát tặc“

Liên quan đến vụ các cơ quan chức năng của Bộ Công an vừa triệt phá một nhóm “cát tặc” tại tỉnh Bến Tre, ngày 13/11, công an tỉnh Bến Tre cho biết, qua công tác điều tra ban đầu, lực lượng Công an đã triệu tập 4 đối tượng có liên quan trực tiếp đến hoạt động khai thác cát để làm việc. Đồng thời, các lực lượng của Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Bến Tre khám xét nhà một số đối tượng có liên quan, các điểm tiêu thụ cát, thu giữ máy tính, nhiều sổ sách, hợp đồng ghi nhận việc mua bán cát. Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.



Nhiều sà lan ngày đậu, chờ đêm tối ra sông bơm hút cát trái phép tại Bến Tre

Như tin đã đưa, đêm 11, rạng sáng 12/11, Cục Cảnh sát giao thông phối hợp Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và các lực lượng nghiệp vụ thuộc Bộ Công an đã bất ngờ xuất quân bắt giữ nhóm khai thác cát trái phép có quy mô lớn trên sông Cổ Chiên và sông Hàm Luông (thuộc địa bàn huyện Châu Thành và Chợ Lách, tỉnh Bến Tre).

Lực lượng làm nhiệm vụ đã khống chế và bắt quả tang 14 xà lan, cùng 41 thuyền viên đang hút cát trái phép trên sông Cổ Chiên, sông Hàm Luông. Các xà lan đang bơm hút cát có trọng tải từ 45 tấn đến 495 tấn, lực lượng chức năng thu giữ gần 1.500 m3 cát cùng nhiều tài liệu, hóa đơn, chứng từ liên quan đến hoạt động khai thác cát trái phép. Đây là nhóm hoạt động khai thác cát trái phép có quy mô lớn từ nhiều năm qua, tổ chức tinh vi, có lực lượng cảnh giới.



Hay tin nhóm “cát tặc” có quy mô lớn bị triệt phá, người dân sống dọc theo sông Hàm Luông và Cổ Chiên của tỉnh Bến Tre rất phấn khởi và mong cơ quan chức năng mở rộng điều tra, xử lý kiên quyết các đối tượng tổ chức bơm hút cát trái phép trước pháp luật./.