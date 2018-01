Bị bắt khi đang ôm 1kg ma túy đá

Ngày 8/1, thông tin từ cơ quan điều tra Công an huyện Quỳ Châu, Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ đối tượng Lê Bá Tài (SN 1989, trú tại tổ phường Tân Lập, thành phố Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là 1kg ma túy dạng đá.

Đối tượng Tài và ma túy tang vật.

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 17h30 ngày 6/1, trong lúc đi kiểm tra trên địa bàn, Công an huyện Quỳ Châu phối hợp với Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành bắt giữ đối tượng Lê Bá Tài trong một nhà nghỉ trên địa bàn thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu.

Kiểm tra ban đầu, tổ công tác phát hiện 1 bao nilon màu vàng nhãn mắc Trung Quốc, bên trong có chứa 1kg ma tuý đá trên máy điều hoà trong phòng nghỉ và số tiền 310 triệu đồng; 1 ví da có đựng 12 triệu đồng và một số vật dụng khác.

Đối tượng này khai nhận đã tìm mối và mua 1kg ma tuý đá để sử dụng. Trong lúc chưa kịp tẩu tán, Tài đã bị cơ quan chức năng phát hiện và bắt giữ. Hiện, các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra mở rộng vụ án./.

