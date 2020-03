Biên phòng Kon Tum bắt vụ vận chuyển 60.000 viên ma túy tổng hợp

Tại thời điểm phá án, lực lượng Biên phòng Kon Tum và Công an tỉnh Attapư bắt được 5 đối tượng (4 nam, 1 nữ) tất cả đều mang Quốc tịch Lào, gồm: Sá Ly (34 tuổi), trú huyện Phu Vông tỉnh Attapư; Nang Bua (23 tuổi), trú tỉnh Bo Li Khăm Say; Thao Khem Me (28 tuổi), Phút Xí Lạ (20 tuổi) và Kẹo Ta (33 tuổi) cùng trú ở Viêng Chăn đang tập kết ma túy ở địa bàn tỉnh Attapư.

Các đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật.

Tang vật mà lực lượng chức năng thu giữ được gồm 60.000 viên ma túy tổng hợp và 2 kg cần sa. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn thu giữ 1 ô tô, 1 xe máy, 1 khẩu súng quân dụng cùng nhiều tang vật khác. Qua đấu tranh ban đầu các đối tượng khai nhận, ma túy được tập kết tại tỉnh Attapư (Lào) sau đó tìm cách đưa vào biên giới tỉnh Kon Tum (Việt Nam) để đưa đi tiêu thụ.

Vụ việc được lực lượng phòng chống ma túy Bộ đội Biên phòng Kon Tum theo dõi từ hơn 7 tháng qua. Đây là chuyên án bắt giữ ma túy đầu tiên trong năm 2020 trên khu vực biên giới do Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum phối hợp với lực lượng chức năng tỉnh Attapư (Lào) thực hiện./.