Nhận 5 triệu tiền công để vận chuyển thuê lượng ma túy “khủng“

Thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án SL320 do Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La xác lập, vào lúc 20h30 ngày 10/3, tại bản Bua Hin, xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La chủ trì phối hợp với Đồn Biên phòng Mường Cai, Công An huyện Sông Mã và Phòng PC04 - Công An tỉnh Sơn La, đấu tranh thành công chuyên án SL 320, bắt giữ 1 đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép số lượng lớn ma túy.

Tang vật thu giữ gồm: 10 bánh heroin, khoảng 7kg nhựa thuốc phiện, 1 xe máy, 1 điện thoại di động.

Đối tượng Sồng Bả Pó và tang vật.

Đối tượng là Sồng Bả Pó, sinh năm 1967, trú tại bản Bua Hin, xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La



Qua đấu tranh khai thác, bước đầu đối tượng khai nhận vượt biên sang Lào để vận chuyển thuê số ma túy trên về Việt Nam cho một người đàn ông (không rõ danh tính) và sẽ được trả công số tiền là 5 triệu đồng.

Khi đối tượng đang vận chuyển số ma túy trên đến khu vực bản Bua Hin, xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La thì bị Bộ đội Biên phòng và các lực lượng chức năng bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được Bộ đội Biên phòng Sơn La và các lực lượng chức năng tiến hành điều tra, xác minh làm rõ./.

