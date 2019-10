Bình Dương: Công an nổ súng khống chế nhóm giang hồ

Sáng 14/10, Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ để điều tra về hành vi gây rối trật tự của nhóm giang hồ từ Bà Rịa-Vũng Tàu đến Bình Dương. Nhóm này đến để tấn công một người phụ nữ trên địa bàn thị xã Dĩ An nhằm giải quyết mâu thuẫn, rồi bỏ chạy và chống đối, buộc công an phải nổ súng bắn thủng lốp xe để khống chế.

Nhóm gian hồ bị khống chế bắt về trụ sở công an để điều tra

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h ngày 13/10, trong lúc đang đi làm nhiệm vụ, Công an thị xã Dĩ An nhận được tin báo có nhóm giang hồ khoảng 15 người mang hung khí (dao, mã tấu) vây đánh một người ở phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An.



Nhận được tin báo, công an lập tức đến hiện trường. Vừa đến nơi, nhóm giang hồ đã lên hai chiếc xe ô tô 4 chỗ và 7 chỗ có biển số tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu bỏ chạy về hướng phường An Thạnh, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Công an đã dùng ô tô 16 chỗ truy đuổi chiếc xe ô tô 7 chỗ, đến đường Nguyễn Chí Thanh, thuộc phường An Thạnh thì đuổi kịp. Công an ra hiệu dừng xe nhưng những người ngồi trên ô tô không chấp hành hiệu lệnh mà còn chống trả và lao thẳng vào xe cảnh sát hòng tẩu thoát.

Trước sự việc trên, lực lượng công an phải nổ súng bắn thủng lốp xe để trấn áp nhưng nhóm người trên vẫn ngoan cố cho xe chạy tiếp. Đến ngã tư An Sơn thuộc phường An Thạnh, thị xã Thuận An, công an đã khống chế và bắt giữ chiếc xa có 7 đối tượng đưa về trụ sở.



Các đối tượng khai nhận đang tạm trú tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Cả nhóm được một người phụ nữ thuê đến Bình Dương đánh một người phụ nữ khác vì mâu thuẫn trước đó./.