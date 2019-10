Nổ súng ngân hàng Thanh Hóa, chưa đủ chứng cứ khởi tố tội cướp tài sản

Liên quan đến vụ nổ súng tại chi nhánh ngân hàng Vietcombank, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa vào ngày 25/7/2019, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Đào Xuân Tư (sinh năm 1988), ở xã An Nông, huyện Triệu Sơn về tội “Gây rối trật tự công cộng” và “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Trước khi gây án, Đào Xuân Tư mang quân hàm Thượng úy và đang công tác tại Công an huyện Triệu Sơn.

Hình ảnh camera ghi lại cảnh đối tượng dùng súng xông vào ngân hàng nhằm cướp tiền. (ảnh: Dân Trí)

Theo kết quả điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, khoảng 11h15 phút, ngày 25/7/2019, một đối tượng đi xe máy vào chi nhánh Ngân hàng Vietcombank tại xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia. Đối tượng này dựng xe ngoài cửa để đi vào phía trong mà không tháo bỏ bịt mặt, mũ bảo hiểm trùm đầu. Thấy vậy, người bảo vệ ngân hàng phía ngoài là anh Phạm Văn Bằng (sinh năm 1979) chặn lại và yêu cầu đối tượng tháo bỏ bịt mặt và mũ bảo hiểm.

Tuy nhiên, đối tượng này đã không chấp hành và rút súng đe dọa và đi tiếp vào phía trong. Khi đến cửa, thì tiếp tục bị người bảo vệ thứ 2 là Lê Hữu Bảo (sinh năm 1965) chặn lại không cho vào, đối tượng này đã nổ 1 phát súng xuống nền nhà và 1 phát trượt đùi trái của anh Phạm Văn Bằng, khiến anh Bằng bị thương. Trước sự ngăn cản quyết liệt của bảo vệ, đối tượng này liền ra ngoài và nổ thêm một phát súng, rồi lên xe rời khỏi hiện trường.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, trước tính chất phức tạp của vụ án, Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã giao cho Phòng Cảnh sát Hình sự tiếp nhận hồ sơ và phối hợp với Công an huyện Tĩnh Gia, Triệu Sơn và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh điều tra làm rõ và truy bắt đối tượng.

Đến ngày 7/8/2019, biết không thể thoát được trước việc điều tra, truy tìm của các lực lượng trong ban chuyên án, đối tượng gây án là Đào Xuân Tư (sinh năm 1988), ở xã An Nông, huyện Triệu Sơn đã đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đầu thú và giao nộp khẩu súng K59, 5 viên đạn và các tang vật khác có liên quan.

Ngày 15/8/2019, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã ký Quyết định về việc kỷ luật bằng hình thức tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Trung úy Đào Xuân Tư, cán bộ Công an huyện Triệu Sơn. Đồng thời, căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can, ra Lệnh tạm giam đối với Đào Xuân Tư về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Gây rối trật tự công cộng”.