Bóp còi cảnh báo, tài xế xe tải bị đôi nam nữ dùng mã tấu truy sát

Chiều nay (21/10), anh Bùi Tuấn Vũ, 30 tuổi, tài xế xe tải đã đến công an phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương trình báo việc bị đôi nam nữ dùng mã tấu truy sát khi bị bóp còi cảnh báo tại Quốc lộ 13 hướng từ Bình Dương về TP. Hồ Chí Minh.

Cửa xe tải bị chém nhiều nhát

Sự việc diễn ra vào khoảng 9 giờ sáng nay, tài xế Bùi Tuấn Vũ điều khiển xe tải lưu thông trên Quốc lộ 13 theo hướng từ Bình Dương về TP. Hồ Chí Minh. Tại ngã tư Đất Thánh thuộc phường Thuận Giao thì xe ô tô 4 chỗ có biển số Hà Nội từ trong đường nhánh lao ra Quốc lộ 13, tài xế Vũ đã bóp còi cảnh báo và tiếp tục di chuyển.

Tuy nhiên, khi lưu thông đến cổng Khu công nghiệp VSIP cũng thuộc phường Thuận Giao thì bị xe 4 chỗ trên chặn đầu xe. Lúc này, đôi nam nữ xuống xe cầm mã tấu chém tới tấp vào cửa kính xe tải bên phía tài xế và liên tục chửi thề. Rất may anh Vũ né tránh được những nhát chém nên không bị thương.

Nam thanh niên hung hãn dùng mã tấu uy hiếp tài xế xe tải

Trước hành động hung hãn đó, tài xế xe tải tiếp tục cho xe chạy thẳng vào khu công nghiệp VSIP cầu cứu lực lượng bảo vệ. Đôi nam nữ sau đó lên xe chạy về hướng TP. Hồ Chí Minh.

Vụ việc nhanh chóng được trình báo lên Công an phường Thuận Giao. Hiện công an đang điều tra làm rõ vụ việc ./.