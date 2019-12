Cà Mau: Triệt phá nhiều tụ điểm đá gà trực tuyến

Công an tỉnh Cà Mau cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh này vừa phối hợp với Công an huyện Phú Tân (Cà Mau) triệt xóa 3 tụ điểm đá gà ăn tiền trực tuyến, với hàng chục đối tượng tham gia.



Cùng một thời điểm Công an tỉnh Cà Mau triệt xóa 3 tụ điểm đá gà qua mạng

Theo đó, vào chiều ngày 29/12, 3 tổ công tác đồng loạt ra quân. Tại quán cà phê Thiên Trúc, do ông Nguyễn Văn Toàn (xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân) làm chủ, Tổ công tác số 1 bắt quả tang 42 đối tượng liên quan; tạm giữ trên 152 triệu đồng và nhiều tang vật liên quan.



Tổ công tác số 2 ập vào quán cà phê do bà Nguyễn Thị Xuân (ngụ xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân) làm chủ, bắt quả tang 16 đối tượng tham gia đá gà ăn tiền trực tuyến. Tổ công tác số 3 bắt quả tang 15 đối tượng liên quan đến hành vi đá gà ăn tiền qua mạng nhà ông Hứa Bi Sil (xã Tân Hưng Tây).



Vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau làm rõ./.