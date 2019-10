Bắt giữ 24 đối tượng đá gà và lắc tài xỉu ăn tiền

Ngày 30/10, Lực lượng Cảnh sát hình sự- Cảnh sát cơ động phối hợp với công an huyện Tân Phước (tỉnh Tiền Giang) tổ chức triệt phá một tụ điểm đá gà, lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại phần đất trống ở ấp 5, xã Tân Lập I, huyện Tân Phước.

Các đối tượng cờ bạc bị lực lượng công an bắt giữ.

Lực lượng công an đã phát hiện quả tang và bắt giữ 24 đối tượng đang say sưa đá gà và lắc tài xỉu ăn tiền. Ngoài ra, tại hiện trường có 8 con gà chọi, 29 xe mô tô và nhiều vật dụng khác... phục vụ cho tụ điểm cờ bạc này cũng bị cơ quan công an thu giữ.

Làm việc với cơ quan công an, các đối tượng khai nhận tụ điểm đá gà, lắc tài xỉu này do Phan Văn Bòn, ngụ ấp 5 xã Tân Lập I, huyện Tân Phước và Nguyễn Ngọc Chung, ngụ ấp Tân Phú II, xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đứng ra tổ chức.

Mỗi ngày, có hàng chục đối tượng xa gần tụ tập tại địa điểm này để tham gia đá gà và lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền. Vụ việc đang được Công an huyện Tân Phước lập hồ sơ, xử lý theo thẩm quyền./.