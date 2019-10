Cảnh báo tình trạng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản học sinh ở Quảng Ninh

Để chủ động phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm, công an các thành phố Hạ Long và Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) đã phát đi cảnh báo về thủ đoạn của nhóm đối tượng này.

Công an TP Hạ Long khuyến cáo phụ huynh không nên trang bị điện thoại di động đắt tiền hoặc đồ trang sức kim loại quý khi con đến trường (Ảnh minh họa, nguồn Dân Trí)

Trong cảnh báo vừa được phát đi, Công an các thành phố Cẩm Phả, Hạ Long xác định nhóm đối tượng gồm một nam và một nữ, độ tuổi 45 - 55. Các đối tượng này di chuyển bằng xe máy, đội mũ bảo hiểm, bịt khẩu trang; đối tượng nữ thường mặc áo chống nắng hoặc áo công nhân.

Thủ đoạn của bọn chúng là chủ động tiếp cận học sinh giờ tan học với lý do xin đi nhờ để tìm con hoặc nói là người quen biết của bố mẹ các cháu, nhờ các cháu đi lấy quà hoặc hàng hóa mang về cho gia đình. Sau đó, chúng dùng vũ lực đe dọa để chiếm đoạt tài sản hoặc chọn một nhà ven đường đóng cửa, nói là mượn xe để đi lấy chìa khóa rồi bỏ trốn.

Để phòng ngừa và đấu tranh với loại tội phạm này, Thượng tá Lê Văn Tuấn, Phó trưởng Công an thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đề nghị Phòng Giáo dục Đào tạo và các trường học trên địa bàn tăng cường truyền truyền, nâng cao ý thức cảnh giác cho học sinh và phụ huynh.



“Chúng tôi đang điều tra làm rõ đối tượng. Về phương thức, thủ đoạn của nhóm đối tượng này chúng tôi đã làm việc với Phòng Giáo dục thành phố để tuyên truyền tới các trường học nhất là các trường học THPT và THCS. Học sinh ở lứa tuổi này thường được bố mẹ cho đi xe máy, xe đạp điện, cho sử dụng điện thoại di động. Chúng tôi cũng yêu cầu các thầy cô tuyên truyền tới các học sinh, phụ huynh về phương thức, thủ đoạn, thời điểm các đối tượng dễ tiếp cận để thực hiện ý đồ chiếm đoạt tài sản”, Thượng tá Lê Văn Tuấn cho biết.



Cơ quan công an cũng khuyến cáo các trường nên lắp đặt camera an ninh tại khu vực cổng trường hoặc bố trí bảo vệ, giáo viên giám sát học sinh lúc tan học. Khi có dấu hiệu bất thường, học sinh cần khéo léo lựa chọn thời điểm hô hoán, kêu gọi sự giúp đỡ của người lớn hoặc báo ngay cho công an phường, xã gần nhất.

Các bậc phụ huynh không nên trang bị điện thoại di động đắt tiền hoặc đồ trang sức kim loại quý khi con đến trường; cần dặn dò con cái tuyệt đối không đi theo người lạ, không nhận chuyển quà cho người khác... Có như vậy, việc phòng ngừa tội phạm mới có hiệu quả, tránh xảy ra những sự việc tương tự trong thời gian vừa qua./.