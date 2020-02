Cảnh sát biển bắt gần 6.000 tấn than không rõ nguồn gốc

Ngày 25/2, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên vùng biển giáp ranh giữa Hải Phòng và Quảng Ninh, tổ công tác Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 phát hiện và tiến hành kiểm tra 4 tàu vận tải mang số hiệu TB-1194, TB-1221, HP-4414 và TB-1338 có biểu hiện nghi vấn.

4 tàu chở gần 6000 tấn than nhiệt thấp không rõ nguồn gốc bị lực lượng chức năng BTL Vùng Cảnh sát biển 1 tạm giữ (Ảnh: Vũ Dũng)

Cụ thể, tàu TB-1194 do ông Trần Văn Năm (48 tuổi, trú tại xã Hải Châu, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) làm thuyền trưởng đang chở khoảng 2000 tấn than; tàu TB-1221 do ông Nguyễn Đức Tuấn (50 tuổi, trú tại xã Thụy Việt, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) làm thuyền trưởng đang chở hơn 1400 tấn than; tàu HP-4414 do ông Nguyễn Đình Toại (46 tuổi, quê xã An Cầu, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) làm thuyền trưởng chở khoảng 1000 tấn than và tàu TB-1338 do ông Lê Quang Lăng (40 tuổi, quê xã Thụy Quỳnh, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) làm đại diện đang chở khoảng 1200 tấn than.

Tại thời điểm kiểm tra, trên mỗi tàu có 4 thuyền viên; thuyền trưởng và các thuyền viên trên các tàu đều không xuất trình được hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số khoáng sản đang vận chuyển. Các thuyền viên khai nhận, số than nhiệt thấp này được lấy tại khu vực Cầu 20 (thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh).

Số hàng hóa và các phương tiện này đã được đưa về khu vực bến Gót, huyện Cát Hải (Hải Phòng). Tổ công tác nghiệp vụ - pháp luật (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1) đã tiến hành lập biên bản, ra quyết định tạm giữ phương tiện để tiếp tục công tác điều tra làm rõ./.