Cạy tủ nhà hàng xóm trộm gần 40 triệu đồng

Ngày 5/3, công an huyện Anh Sơn, Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án 220T, bắt một đối tượng về hành vi Trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào ngày 27/2/, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Anh Sơn, Nghệ An nhận được tin báo của Ban Công an xã Hùng Sơn về việc bà Nguyễn Thị Nhung (SN 1937, trú tại xã Hùng Sơn) bị kẻ giam đột nhập vào nhà lấy số tiền hơn 37 triệu đồng trong tủ đồ.

Ngay sau khi nhận được thông tin, đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Anh Sơn đã phối hợp với Công an xã Hùng Sơn khám nghiệm hiện trường, xác minh điều tra và xác lập chuyên án 220T.

Đối tượng cùng tang vật tại cơ quan điều tra.

Bà Nhung sống một mình, tại địa điểm heo hút, vắng người qua lại, thời điểm mất trộm được xác định là khoảng thời gian bà Nhung đến nhà con gái, hiện trường đối tượng không để lại dấu vết gì.

Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến 16h cùng ngày, Ban chuyên án xác định đối tượng nghi vấn trong đó có bà Đinh Thị Quang (SN 1969 là hàng xóm của bà Nhung).

Trong quá trình làm việc, bà Quang đã dùng rất nhiều thủ đoạn để qua mặt lực lượng chức năng nhằm đánh lạc hướng điều tra. Đối tượng nhiều lần khai báo không thành khẩn, quanh co, chối tội. Tuy nhiên, sau quá trình đấu tranh kiên quyết, đối tượng Đinh Thị Quang đã thừa nhận nhân lúc bà Nhung ra khỏi nhà quên khóa cửa đã lẻn vào nhà bà Nhung và lấy cắp số tiền trên./.