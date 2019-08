Cha dượng giao cấu với 2 con riêng của vợ khiến 1 bé gái mang thai

Ngày 21/8, lãnh đạo Công an quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, ra lệnh bắt tạm giam nghi can Huỳnh Ngọc Tân (37 tuổi), để điều tra về hành vi giao cấu với người dưới 16 tuổi.

Tân bị bắt vì đã giao cấu với 2 con riêng của vợ, một trong hai cháu đã mang thai và sinh con. Được biết, Tân là đối tượng nghiện ma túy, từng có tiền án.

Theo điều tra, năm 2014 Tân và chị H. (38 tuổi) thuê trọ tại khu đô thị Phước Lý, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, chung sống như vợ chồng. Thời điểm này chị H đã có 2 con gái riêng là cháu N (14 tuổi) và T (11 tuổi).

Trong thời gian chung sống, Tân và chị H. cũng có với nhau 1 con chung. Sau khi chị H. sinh con, Tân đã quan hệ với cả 2 con riêng của vợ là cháu N và T, dẫn đến N mang thai và sinh con vào tháng 11/2017. Tuy nhiên, mãi đến tháng 9/2018 chị H. mới có đơn tố cáo Tân gửi Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Liên Chiểu.



Đại tá Nguyễn Văn Hoa, Trưởng Công an quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng cho biết, việc xác minh vụ án rất khó khăn do thời gian xảy ra quá lâu, hiện trường cũng không còn do khu vực Phước Lý đã bị giải tỏa, nhiều người dân đã chuyển đi chỗ khác nên việc tìm nhân chứng rất khó khăn.

Tuy nhiên, do tính chất nghiêm trọng của vụ án nên lực lượng điều tra kiên trì tìm kiếm chứng cứ, đấu tranh và cuối cùng đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội./.