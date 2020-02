Chặn đứng nhóm thanh niên thanh toán nhau bằng mã tấu và “bom” xăng ​

Rạng sáng 22/2, tổ tuần tra Công an phường Bửu Long, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đi tuần thì phát hiện một nhóm thanh niên đang tụ tập trong 1 con hẻm nhỏ.

Hung khí chuẩn bị hỗn chiến

Thấy có dấu hiệu nghi vấn, tổ công tác tiến hành kiểm tra, qua đó phát hiện các đối tượng đang mang theo 20 cây mã tấu, dao, gậy và 11 chai bom xăng. Ngay lập tức, tổ tuần tra đã đưa toàn bộ số đối tượng cùng tang vật về trụ sở công an để làm việc.



Các đối tượng bị công an tạm giữ

Tại trụ sở công an, các đối tượng khai nhận do mâu thuẫn với một băng nhóm khác ở phường Tân Tiến, Thành phố Biên Hòa, nên các đối tượng đã lên mạng tập hợp đồng bọn rồi mang số hung khí này đi đánh nhau để giải quyết mâu thuẫn

Địa điểm mà các đối tượng này hẹn nhau để hỗn chiến là khu vực cầu Hóa An. Tuy nhiên, khi nhóm đối tượng chưa kịp xuất phát đã bị công an địa phương phát hiện, bắt giữ. Hiện Công an Thành phố Biên Hòa tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc./.