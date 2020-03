Chị em họ rủ nhau mua bán ma túy đá từ Điện Biên về Hà Nội tiêu thụ

Công an Hà Nội ngày 21/3 thông tin, Công an quận Đống Đa vừa phát hiện, triệt phá một đường dây mua bán, vận chuyển ma túy về Hà Nội tiêu thụ. Cơ quan công an đã bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ 6,5kg ma túy đá.

Đỗ Khánh Ly (trái) và chị họ Nguyễn Thị Thúy Ngà

Các đối tượng bị bắt giữ gồm Đỗ Khánh Ly (34 tuổi), Nguyễn Thị Thúy Ngà (47 tuổi) và Nguyễn Thị Phương Anh (29 tuổi), cùng trú tại Hà Nội, trong đó Ly là đối tượng cầm đầu, đã giao cho chị họ là Ngà trực tiếp đi lấy ma túy tại Điện Biên, sau đó vận chuyển về Hà Nội để Ly chia nhỏ bán kiếm lời.

Cơ quan công an thu giữ tổng cộng 6,5kg ma túy tại nhà của Ly và trên xe Ngà vận chuyển.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an đang làm rõ vai trò của Phương Anh. Biết Ly mua bán ma túy, không tố giác mà còn chuyển tiền cho Ly để mua ma túy.

Hiện cơ quan điều tra Công an quận Đống Đa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ly và Ngà về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; Phương Anh về hành vi không tố giác tội phạm./.