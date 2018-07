Choáng với số lượng ma túy sản xuất mỗi đêm của “trùm” Việt kiều 9x

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47) Bộ Công an vừa phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ tại TPHCM triệt phá thành công đường dây sản xuất trái phép ma túy quy mô lớn do đối tượng Didonna Quốc Anh Phillip (sinh năm 1992, quốc tịch Pháp) cầm đầu. (Ảnh: CAND) Trước đó, sau quá trình theo dõi, các trinh sát bất ngờ ập vào một căn hộ chung cư tại quận 8, bắt quả tang, ngay khi đối tượng Didonna Quốc Anh Phillip cùng Vũ An (sinh năm 1990) giao dịch 1 kg ma túy vừa sản xuất xong. Trong ảnh: Ma túy tổng hợp đã thành phẩm. (Ảnh: Dân Trí) Quá trình đấu tranh khai thác và tiến hành khám xét nơi ở, lực lượng chức năng thu giữ thêm 85.000 viên ma túy cùng một số tang vật dùng để sản xuất ma túy. (Ảnh: Báo Tin tức) Thông tin trên Công an TPHCM cho biết, Phillip thuê nhà ở chung cư quận 1 và quận 8 làm địa điểm sản xuất ma túy. Đối tượng dùng bột đá pha trộn cùng các loại hóa chất bào chế khác sản xuất hàng ngàn viên ma túy các loại. Trong ảnh: Máy móc dùng để sản xuất ma túy của các đối tượng. (Ảnh: Công an TPHCM) Trung bình mỗi đêm, bọn chúng sản xuất khoảng 20.000 viên ma túy đem bán cho con nghiện với giá 200.000 đồng/viên. Trong ảnh: Tang vật của vụ án. (Ảnh do công an cung cấp)./.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47) Bộ Công an vừa phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ tại TPHCM triệt phá thành công đường dây sản xuất trái phép ma túy quy mô lớn do đối tượng Didonna Quốc Anh Phillip (sinh năm 1992, quốc tịch Pháp) cầm đầu. (Ảnh: CAND) Trước đó, sau quá trình theo dõi, các trinh sát bất ngờ ập vào một căn hộ chung cư tại quận 8, bắt quả tang, ngay khi đối tượng Didonna Quốc Anh Phillip cùng Vũ An (sinh năm 1990) giao dịch 1 kg ma túy vừa sản xuất xong. Trong ảnh: Ma túy tổng hợp đã thành phẩm. (Ảnh: Dân Trí) Quá trình đấu tranh khai thác và tiến hành khám xét nơi ở, lực lượng chức năng thu giữ thêm 85.000 viên ma túy cùng một số tang vật dùng để sản xuất ma túy. (Ảnh: Báo Tin tức) Thông tin trên Công an TPHCM cho biết, Phillip thuê nhà ở chung cư quận 1 và quận 8 làm địa điểm sản xuất ma túy. Đối tượng dùng bột đá pha trộn cùng các loại hóa chất bào chế khác sản xuất hàng ngàn viên ma túy các loại. Trong ảnh: Máy móc dùng để sản xuất ma túy của các đối tượng. (Ảnh: Công an TPHCM) Trung bình mỗi đêm, bọn chúng sản xuất khoảng 20.000 viên ma túy đem bán cho con nghiện với giá 200.000 đồng/viên. Trong ảnh: Tang vật của vụ án. (Ảnh do công an cung cấp)./.