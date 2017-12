Chồng đâm vợ tử vong rồi thay quần áo sạch sẽ đến công an đầu thú

Chiều 26/12, Công an thành phố Vũng Tàu phối hợp với Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra cái chết của bà Nguyễn Thị T.Q (SN 1977, ngụ phường 7, TP. Vũng Tàu).



Căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng

Trước đó, do mâu thuẫn, cãi nhau qua lại, khoảng 13h ngày 26/12, tại căn nhà ở hẻm 399, đường Trương Công Định, ông Nguyễn Phong Quang (SN 1968, chồng bà Q.) đã dùng dao đâm vợ mình, khiến bà Q. tử vong tại chỗ.Biết vợ chết, ông Quang tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo dính máu, bình tĩnh khóa cửa, đi đến công an phường 7, TP Vũng Tàu để thú nhận đã giết vợ.Tại hiện trường, thi thể người vợ ở phòng bếp, ban đầu nhận định có 2 vết đâm ở vùng cổ và vùng ngực.Một người hàng xóm của 2 vợ chồng này cho biết, từ trước đến nay chưa hề nghe 2 vợ chồng cãi nhau, nhìn bên ngoài 2 vợ chồng rất thương yêu nhau. Thời điểm xảy ra án mạng, cũng không nghe tiếng cãi vã, khi công an tới phong tỏa hiện trường, hàng xóm mới biết vụ việc.Công an đã thu được hung khí tại hiện trường, đồng thời lấy lời khai của người chồng để điều tra vụ án./.

