Chủ bãi rươi tại Hải Phòng nghi bị sát hại trong đêm

Chủ một bãi rươi ở xã Quang Hưng (huyện An Lão, Hải Phòng) được phát hiện chết bất thường tại nhà riêng ngoài khu vực bãi rươi của gia đình, nghi bị sát hại.



Hiện trường vụ việc.

Khoảng 6h10’ sáng nay (29/12), chính quyền xã Quang Hưng (huyện An Lão, Hải Phòng) nhận được tin báo của người dân về việc ông Lê Văn Th. (sinh năm 1966, ở thôn Câu Thượng, xã Quang Hưng) chết bất thường tại nhà riêng ở ngoài bãi rươi của gia đình. Ông Th. được phát hiện nằm trên nền nhà, với nhiều vết thương trên người.



Theo chính quyền địa phương, ông Lê Văn Th. vốn là người thôn Câu Thượng, xã Quang Hưng nhưng cả gia đình đã chuyển đi nơi khác sinh sống từ lâu. Thời gian gần đây, ông Th. về địa phương thuê đất khu vực ngoài đê thôn Câu Thượng để làm bãi rươi và sinh sống một mình tại đây. Khu vực bãi rươi của gia đình ông Th. có camera nhưng cơ quan chức năng kiểm tra thì thấy camera đã bị cắt trước khi xảy ra sự việc.

Nhận được tin báo, công an xã Quang Hưng đã có mặt, bảo vệ hiện trường, đồng thời báo Công an huyện An Lão. Hiện, các cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vụ việc./.