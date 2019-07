Chủ tịch Alibaba không chịu xin lỗi, Chủ tịch xã Tóc Tiên nói gì?

Sau khi được triệu tập làm việc với Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về những phát ngôn được cho là miệt thị Chủ tịch xã, công an xã, ông Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba cho rằng: “Cả clip tổng thể không sai nhưng có đoạn đó bị cắt ra như vậy thì sai, đang xúc phạm đến nhiều người. Bản thân tôi xem đã thấy không tốt nên tôi đã xin lỗi lực lượng chính thống. Tôi đã giải thích với cơ quan an ninh rồi”. Tuy nhiên, ông Luyện cho biết sẽ không xin lỗi Chủ tịch UBND xã Tóc Tiên về phát ngôn trên.

Ông Nguyễn Thái Luyện trao đổi với báo chí sau khi làm việc với công an vào ngày 47

Phản ứng với những phát biểu của ông Luyện trước cơ quan báo chí, sáng 5/7, ông Thân Đăng Phong, Chủ tịch UBND xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ cho biết, vẫn giữ quan điểm cá nhân và tiếp tục gửi đơn khiếu nại đến cơ quan công an vào cuộc làm rõ phát ngôn mang tính miệt thị của ông Luyện, Chủ tịch Công ty Alibaba.

“Tôi vẫn tiếp tục yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền làm rõ. Tôi đã làm đơn gửi công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Công an thị xã Phú Mỹ căn cứ các nội dung mà ông Nguyễn Thái Luyện đã phát biểu trên diễn đàn, trên buổi tọa đàm hôm đó, rõ ràng là có tính cách bôi nhọ chủ tịch xã” - ông Phong nói.



Trước đó, như đã thông tin, ngày 13/6 đoàn cưỡng chế của UBND xã Tóc Tiên do ông Thân Đăng Phong, Chủ tịch UBND xã chỉ huy đã tổ chức cuốc đường, trả lại hiện trạng đất tại “dự án ma” Alibaba Tân Thành Center City 5 thì bị hàng chục người mặc áo có dòng chữ Tập đoàn địa ốc Alibaba chống đối, đập phá xe múc đất. Khu đất này do ông Nguyễn Thái Lực làm chủ, Công ty Alibaba phân phối nền.



Hai nhân viên của Công ty Alibaba có hành vi chống đối, đập phá xe múc đất đã bị Công an TX.Phú Mỹ khởi tố bắt tạm giam sau đó.



Đến ngày 16/6, ông Luyện đã dẫn hàng chục người đến Công an thị xã Phú Mỹ liên tục hô hào đòi thả người. Tiếp đó, trong một đoạn video, ông Luyện đã dùng nhiều lời lẽ được cho là miệt thị về chủ tịch và lực lượng Công an xã./.