Triệu tập Chủ tịch Công ty Alibaba về phát ngôn trên mạng xã hội

Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, đã gửi giấy triệu tập ông Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba đến trụ sở phòng này làm việc vào ngày mai (4/7).

Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba phát ngôn gây sốc trên mạng xã hội.

Trước đó, trong một đoạn video được đăng tải sau khi ông Luyện dẫn hàng chục người đến trụ sở Công an thị xã Phú Mỹ đòi thả nhân viên của mình, ông Luyện đã dùng nhiều lời lẽ miệt thị, xuyên tạc về Chủ tịch và lực lượng công an xã nói chung, trong đó có ông Thân Đăng Phong, Chủ tịch UBND xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Cụ thể, ông Luyện nói “học ngu ra làm công an xã”, “học làm côn đồ làm chủ tịch xã”...

Với những phát ngôn mang tính miệt thị này của ông Luyện, ông Thân Đăng Phong, Chủ tịch UBND xã Tóc Tiên đã có đơn đề nghị Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xử lý theo pháp luật.