Chủ tiệm cắt tóc bắt quả tang khách trộm điện thoại

Biết hàng xóm đi vắng, Giang đã đột nhập vào nhà lấy đi một chiếc xe máy với mục đích đem bán lấy tiền tiêu xài. Không dừng lại ở đó, gần 1 tiếng đồng hồ sau khi thực hiện trót lọt vụ trộm thứ nhất, khi vào quán cắt tóc, Giang lại lấy chiếc điện thoại của chủ quán.

Giang tại cơ quan điều tra.

Ngày 20/10, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an huyện Hương Sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Phạm Ngọc Giang (SN 2000, trú tại thôn 5, xã Sơn Lĩnh, huyện Hương Sơn) về “Tội trộm cắp tài sản”.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vào khoảng 14h30 phút ngày 17/10/2019, Giang đi bộ đến tiệm cắt tóc của anh Phạm Bảo Trung (SN 1990, trú tại thôn Cây Chanh, xã Sơn Tây, Hương Sơn) để cắt tóc.

Khi Giang đến, anh Trung đang cắt tóc cho khách nên Giang phải ngồi chờ. Lợi dụng lúc anh Trung vào nhà uống nước, Giang thấy chiếc điện thoại di động Iphone 6S Plus của anh Trung đang để tại hộp đựng dụng cụ cắt tóc đã “tiện tay” chôm rồi giấu vào người.

Sau khi uống nước xong ra để tiếp tục công việc của mình, anh Trung không thấy chiếc điện thoại của mình ở đâu nên đã dùng một chiếc điện thoại khác gọi vào nhưng không liên lạc được. Lúc này, anh Trung nghi ngờ Giang là người lấy điện thoại của mình nhưng khi hỏi thì Giang chối.

Mặc dù Giang đã nói mình không lấy điện thoại, tuy nhiên anh Trung vẫn nghi ngờ nên đã yêu cầu Giang đứng lại đồng thời kiểm tra người của Giang và phát hiện ra tài sản bị mất.

Anh Trung đã giữ Giang lại cùng tang vật và sau đó báo cáo sự việc với lực lượng công an.

Tại cơ quan CSĐT, Giang đã cúi đầu nhận tội về hành vi của mình. Đồng thời, qua đấu tranh mở rộng, Giang khai nhận thêm, khoảng 2 tiếng đồng hồ trước đó, biết hàng xóm là ông Đinh Văn Hoài (cùng trú tại thôn 5, xã Sơn Lĩnh) đang đi Hà Nội nên Giang đã đột nhập vào nhà lấy trộm chiếc xe máy rồi đem gửi tại quán Internet trên địa bàn nhằm mục đích sẽ bán lấy tiền tiêu xài.

Hiện Công an huyện Hương Sơn đang mở rộng điều tra để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật./.