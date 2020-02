Công an Hà Nội tìm nhân chứng vụ tông xe làm CSGT trọng thương

Đối tượng Phạm Ngọc Quỳnh đâm trọng thương Trung úy Lê Tất Lâm. (Ảnh: Công an cung cấp)

Liên quan vụ đôi nam nữ vượt đèn đỏ đâm trọng thương một Trung úy CSGT ở Sơn Tây, ngày 21/2 Công an TP Hà Nội có thông báo và đề nghị những ai đã chứng kiến sự việc nêu trên thì liên hệ, cung cấp thông tin cho Công an Thị xã Sơn Tây (SĐT: 0912691388 ) hoặc trang facebook Công an TP Hà Nội.

Trước đó, sáng 20/2 tại Km44+200 Quốc lộ 32 thuộc địa phận thị xã Sơn Tây, đối tượng Phạm Ngọc Quỳnh (SN 1998; trú tại thôn 5, xã Nga Tiến, huyện Nga Sơn, Thanh Hoá) chở bạn gái vượt đèn đỏ bị công an ra tín hiệu dừng xe.

Tuy nhiên, Quỳnh không chấp hành tín hiệu mà tiếp tục rồ ga phóng thẳng vào Trung úy Lê Tất Lâm, cán bộ Đội CSGT số 9. Cú đâm mạnh khiến Trung úy Lâm ngã xuống đất bất tỉnh. Sau đó, Trung úy Lâm đã được đưa đi cấp cứu, còn đối tượng Quỳnh bị tạm giữ./.