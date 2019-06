Công an Hà Nội vào cuộc vụ kỷ luật cựu Bí thư Phúc Thọ

Tại cuộc họp báo ở trụ sở Bộ Công an chiều tối 26/6, báo chí đặt câu hỏi liên quan sai phạm trong chỉ đạo, quản lý để xảy ra vi phạm trong một số dự án xây dựng tại địa phương dẫn đến hậu quả nghiêm trọng của ông Hoàng Mạnh Phú - cựu Bí thư huyện ủy Phúc Thọ (Hà Nội).

Đại tá Nguyễn Văn Viện – Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội. (Ảnh: Trần Khánh)



Trả lời câu hỏi này, Đại tá Nguyễn Văn Viện – Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, Thành ủy Hà Nội vừa thông báo về quyết định kỷ luật đối với ông Hoàng Mạnh Phú – Bí thư huyện ủy Phúc Thọ. Thành ủy cũng đã giao Công an TP vào cuộc rà soát, xác minh về những sai phạm trên. Hiện, vụ việc vẫn đang trong quá trình rà soát, kiểm tra. Khi có kết quả, Công an TP Hà Nội sẽ báo cáo và thông tin tới các cơ quan báo chí.



Theo quyết định của Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội, ông Hoàng Mạnh Phú, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ chịu trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy về những khuyết điểm của Ban Thường vụ Huyện ủy. Trong thời gian là Chủ tịch UBND huyện (từ năm 2015 đến tháng 9/2016), ông Phú có sai phạm nghiêm trọng trong chỉ đạo, quản lý và thực hiện để xảy ra vi phạm trong một số dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện, có dự án vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng, để nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm, trong đó có cán bộ, đảng viên bị khởi tố và bắt tạm giam. Các vi phạm của ông Hoàng Mạnh Phú đã tác động làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, chính quyền địa phương và cá nhân ông. Ban Thường vụ Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật ông Hoàng Mạnh Phú bằng hình thức cách chức tất các chức vụ trong Đảng./.