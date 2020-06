Công an Quảng Nam bắt được đối tượng nghi là Triệu Quân Sự

Tối nay (18/6), Thượng tá Nguyễn Chí Thanh, Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đã bắt 1 người nghi là Triệu Quân Sự, đối tượng giết người, trốn trại giam T10, Bộ Quốc phòng.

Thông tin ban đầu, khoảng 20h tối nay (18/6), Công an thành phố Tam Kỳ cùng với Công an phường An Mỹ đã bắt đối tượng nghi là Triệu Quân Sự tại 1 quán game trên đường Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ. Hiện, Cơ quan công an đang xác minh, lấy dấu vân tay để khẳng định đối tượng.

Đối tượng nghi là Triệu Quân Sự tại cơ quan công an.

Thượng tá Nguyễn Chí Thanh, Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết: " Chúng tôi đã đưa đối tượng về, cũng nghi, chúng tôi đang kiểm tra. Hiện mới có thông tin từ công an phường bắt đưa lên Công an thành phố Tam Kỳ, nhưng giờ bộ phận nghiệp vụ đang kiểm tra lại những thông tin, dấu vết, dấu vân tay".

Trước đó, như tin đã đưa, ngày 3/6, Triệu Quân Sự là đối tượng giết người nguy hiểm đang thụ án tù chung thân đã trốn khỏi Trại giam T10, Bộ Quốc phòng đóng tại xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Tối cùng ngày, đối tượng cướp điện thoại di động của một nữ nhân viên gác chắn đường sắt tại thôn Nam Bình 2, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn. Sau đó, Sự tiếp tục trộm chiếc xe máy ở xã Bình Chánh rồi chạy ra rừng Hải Vân thuộc địa phận TP Đà Nẵng.

Tối ngày 4/6, trong lúc chốt chặn, tổ công tác Trạm Cảnh sát giao thông Cửa ô Hòa Hiệp, Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện một nam thanh niên chạy xe máy biển kiểm soát 76X6-2978 lên đèo Hải Vân. Lực lượng chức năng nghi ngờ đây chính là tên tội phạm vượt ngục ở Quảng Ngãi nên ra hiệu dừng xe. Đối tượng không chấp hành hiệu lệnh, bỏ chạy lên đèo và tẩu thoát. Suốt đêm hôm đó và những ngày sau đó các lực lượng công an, quân đội tổ chức truy lùng Triệu Quân Sự.

Ngày 8/11/2015, Triệu Quân Sự và Nhâm Văn Tuấn, quê huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang đang thi hành án tại Trại giam T10, dùng vật nhọn cưa song sắt cửa sổ buồng giam và trốn trại.

Hơn 1 tháng sau, ngày 15/12/2015, Cục Truy nã tội phạm Bộ Công an và các cơ quan chức năng bắt được Triệu Quân Sự khi y đang chơi game tại một quán internet trên đường Hồ Tùng Mậu ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Được biết, đây là lần thứ 2 trong vòng 5 năm, Sự trốn khỏi trại giam. Triệu Quân Sự là tội phạm đặc biệt nguy hiểm, là thủ phạm trong vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra vào chiều 22/8/2012. Nạn nhân bị Sự sát hại, cướp tài sản là nữ chủ quán cà phê Hương Sen, ở quận Long Biên, thành phố Hà Nội./.