Công an Quảng Ninh điều tra trường mầm non có dấu hiệu bạo hành

Liên quan đến thông tin cơ sở mầm non tư thục Đồ Rê Mí (phường Hồng Hà, TP Hạ Long, Quảng Ninh) có dấu hiệu bạo hành trẻ em, trưa 13/4, UBND thành phố Hạ Long đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Quảng Ninh về hướng xử lý vụ việc.



Theo báo cáo của UBND thành phố Hạ Long: Vào khoảng 9h30’ ngày 12/4, một phụ huynh (trú tại tổ 11 khu 6 phường Hà Tu, Hạ Long) có trình báo công an phường Hồng Hà về việc con gái anh đang gửi ở nhà trẻ mầm non Đồ Rê Mí bị giáo viên bạo hành.

Ngay trong ngày 12/4, UBND phường Hồng Hà đã yêu cầu cơ sở mầm non tư thục này tạm dừng hoạt động; UBND thành phố Hạ Long cũng đề nghị công an vào cuộc làm rõ vụ việc.

Báo cáo của UBND thành phố Hạ Long về vụ việc trường mầm non tư thục Đồ Rê Mí.

Cơ sở Mầm non tư thục Đồ Rê Mí (tổ 8, khu 9, phường Hồng Hà, TP Hạ long, Quảng Ninh) mới được cấp phép hoạt động từ tháng 8/2018.

Trước những thông tin cho rằng có hiện tượng bạo hành trẻ tại cơ sở mầm non này, bà Nguyễn Thị Thúy, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Chúng tôi tạo điều kiện và khuyến khích, chia sẻ những khó khăn với các cơ sở giáo dục mầm non nhưng trên cơ sở phải đảm bảo điều kiện, nâng cao chất lượng giáo dục và đảm bảo an toàn cho trẻ. Nếu không đủ điều kiện, đặc biệt là nếu vi phạm về đạo đức nhà giáo sẽ cho dừng hoạt động”./.

