Công an tạm giữ người đàn ông “thò tay vào váy” cô gái tại Hà Nội

Tối 9/7, tại khu tập thể Quỳnh Mai (phường Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội) một người đàn ông (hiện chưa tiết lộ danh tính) xuất hiện với mục đích thu tiền internet. Trong lúc vắng người, đối tượng thấy hai cô gái trẻ (SN 1999 và SN 2002) đang đứng chơi trong sân khu tập thể.

Người đàn ông bị tố cáo "thò tay vào váy" hai cô gái. (Ảnh: Ngọc Toản)

Đối tượng lại gần và có hành vi "thò tay vào váy" với hai cô gái. Thực hiện hành vi xong, đối tượng có ý định tẩu thoát nhưng bị hai cô gái níu giữ lại và hô hoán. Nghe tiếng tri hô, người dân gần đó xuất hiện và bắt giữ đối tượng.

Sau đó, cơ quan công an xuất hiện và tạm giữ đối tượng. Tại trụ sở công an, đối tượng khai do chân chống xe máy bị trượt nên vô tình ngã, vuột tay vào váy của hai cô gái.

Hiện tại, lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra, lấy lời khai các nhân chứng để làm rõ vụ việc./.