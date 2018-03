Công an TP Yên Bái đề nghị truy tố cựu nhà báo Lê Duy Phong

Theo kết luận điều tra của cơ quan công an, Phong là Trưởng ban bạn đọc của báo Điện tử Giáo dục Việt Nam.

Thực hiện chỉ đạo của Ban biên tập Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam về việc đến tỉnh Yên Bái để tìm hiểu thông tin về tài sản, công trình xây dựng của một số cán bộ lãnh đạo tỉnh Yên Bái, nên chiều 14/6/2017, với tư cách là trưởng ban bạn đọc, Phong chỉ đạo phóng viên tập sự của báo đến TP Yên Bái xác minh nguồn gốc đất, tài sản trên đất của gia đình Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Yên Bái.

Lê Duy Phong (phải) tại thời điểm bị bắt quả tang

Trưa 15/6/2017, Phong nhắn tin cho ông Vũ Xuân Sáng (SN 1964- Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Yên Bái) hẹn gặp để xác minh nguồn gốc đất và tài sản ngôi nhà của ông này.

Do trước đó, báo Phapluat Plus có bài viết về: “Dinh thự nguy nga của gia đình Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Yên Bái”, với tâm trạng hoang mang, lo lắng nên ông Sáng đồng ý gặp Phong vào ngày 16/6/2017 tại cơ quan, kết luận điều tra Công an TP Yên Bái nêu.

Tại cuộc gặp ở phòng riêng của Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư, Lê Duy Phong có nói đến chuyện báo Giáo dục Việt Nam đăng bài về tài sản của ông Phạm Sỹ Quý – Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Yên Bái; Phong nhắc đến việc báo Phapluat Plus đăng bài về “dinh thự” của ông Sáng, và có nhắc rằng nhiều báo khác cũng sẽ đăng trong đó có báo Giáo dục Việt Nam. Và từ câu chuyện “dinh thự” sẽ còn khui ra nhiều việc khác.

Lúc ông Sáng hoang mang, Phong gợi ý việc ông Sáng chi 200 triệu đồng để giải quyết ổn thỏa không viết bài về Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Yên Bái nữa. Sợ ảnh hưởng đến uy tín, danh dự nên ông Sáng đồng ý số tiền Phong đưa ra.

Ngay trong trưa hôm đó, ông Sáng đưa trước cho Lê Duy Phong 100 triệu đồng. Chiều cùng ngày, ông Sáng vay của bố vợ 100 triệu đồng để đưa nốt số tiền đã thỏa thuận với Phong.

Tối cùng ngày, khi ông Sáng về nhà bình tĩnh trở lại và nhận thức: Với cương vị là Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy và là Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Yên Bái nên không thể im lặng trước hành vi vi phạm pháp luật của Lê Duy Phong nên đã báo cáo sự việc lên Chủ tịch tỉnh Yên Bái, đồng thời tố giác sự việc với cơ quan công an.

Quá trình xác minh đơn tố giác của ông Vũ Xuân Sáng, ngày 22/6/2017, Công an TP Yên Bái phát hiện, bắt quả tang Lê Duy Phong hành vi cưỡng đoạt tài sản của ông Hoàng Trung Thực – người góp vốn kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại vận tải Hợp Thành Phát ở TP Yên Bái (viết tắt Công ty Hợp Thành Phát).

Kết luận điều tra của Công an TP Yên Bái nêu: Ngày 21/6/2017, Phong lên TP.Yên Bái. Trưa ngày 22/6/2017, Phong nhận lời mời của bạn học là Đỗ Việt Công (SN 1983, phóng viên Đài phát thanh truyền hình tỉnh Yên Bái) ăn cơm trưa.

Khi Phong và các bạn ngồi tại phòng ăn của nhà hàng được khoảng 20 phút thì ông Thực xuất hiện. Qua vài lời giới thiệu, Phong cho ông Thực biết mình là tác giả bài viết “Tướng Công an Yên Bái phủ nhận sở hữu biệt thự lớn trên khu đất hơn 10.000m2”. Phong cũng cho hay, đang tìm hiểu viết bài về hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn TP Yên Bái, trong đó có Công ty Hợp Thành Phát.

Theo kết luận điều tra, ông Thực lo sợ bị ảnh hưởng đến doanh nghiệp nên xin Phong không viết bài. Tuy nhiên Phong cho rằng sự việc không thể giải quyết bằng tình cảm. Nghe Phong nói vậy, ông Thực lấy 50 triệu đồng mang theo người rồi đi đến gần chỗ Phong ngồi và nói: “Anh có 50 triệu đồng gửi chú, chú tạo điều kiện cho anh”.

Nói xong, ông Thực đút tiền vào túi quần của Phong rồi mọi người tiếp tục ăn. Sau đó, Công an TP.Yên Bái ập vào phát hiện, bắt quả tang.

Kết luận điều tra của Công an TP Yên Bái còn cho hay: Ngay sau khi bị bắt quả tang, Lê Duy Phong đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tuy nhiên quá trình điều tra sau này bị can đã thay đổi lời khai không thừa nhận đã chiếm đoạt số tiền 200 triệu đồng của ông Vũ Xuân Sáng và 50 triệu đồng của ông Hoàng Trung Thực.

Lý do thay đổi lời khai, Lê Duy Phong cho là do bị cơ quan CSĐT Công an TP Yên Bái ép cung, mớm cung. Tuy nhiên cơ quan tố tụng của TP.Yên Bái cho rằng, căn cứ vào biên bản lời khai, biên bản hỏi cung, bản tường trình, bản tự khai, bản kiểm điểm và tâm thư của Lê Duy Phong, lời khai của bị hại, nhân chứng, đủ cơ sở kết luận bị can phạm tội: Cưỡng đoạt tài sản.

Theo kết luận điều tra, ông Vũ Xuân Sáng – Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư TP.Yên Bái yêu cầu được trả lại 200 triệu đồng bị cưỡng đoạt; ông Hoàng Trung Thực - người góp vốn kinh doanh tại Công ty Hợp Thành Phát yêu cầu trả lại 50 triệu đồng./.

Thu hồi thẻ nhà báo của ông Lê Duy Phong VOV.VN - Bộ TT-TT vừa ra quyết định thu hồi Thẻ nhà báo của ông Lê Duy Phong, công tác tại Báo điện tử Giáo dục Việt Nam. Nhà báo Lê Duy Phong chưa nhờ luật sư tham gia tố tụng VOV.VN -Bị can Lê Duy Phong thấy chưa cần thiết phải có luật sư tham gia và có đơn từ chối luật sư. Bộ Công an thông tin về vụ bắt nhà báo Lê Duy Phong VOV.VN - Nhà báo Lê Duy Phong khai nhận số tiền 200 triệu đồng từ Giám đốc Sở KH-ĐT Yên Bái. Khởi tố bị can đối với ông Lê Duy Phong VOV.VN - Ông Lê Duy Phong, Trưởng Ban Bạn đọc Báo điện tử Giáo dục Việt Nam bị khởi tố về tội: Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.