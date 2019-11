Công an vào cuộc vụ xe Mercedes có vết máu, bị đập phá

Công an huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái vừa ra thông báo truy tìm chủ sở hữu của chiếc xe Mercedes C200 bị bỏ lại ở lề đường tỉnh lộ 170, thuộc tổ 12, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên.



Trước đó, sáng ngày 31/10, người dân tổ 12, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái bất ngờ phát hiện một chiếc xe ô tô con, nhãn hiệu Mercedes C200 bị đập phá vỡ các cửa kính và bỏ lại ven đường tỉnh lộ 170 (Yên Thế - Vĩnh Kiên).

Chiếc xe Mercedes bị đập phá, trong xe có vết máu.

Theo ghi nhận tại hiện trường, chiếc xe Mercedes C200 mang biển kiểm soát 30E – 631.11 được đỗ ngay ngắn bên ven đường, theo hướng từ xã Liễu Đô đi thị trấn Yên Thế, tuy nhiên kính sau và các cửa kính đều bị đập vỡ, trong xe có dấu vết máu. Chủ nhân của chiếc xe chưa được xác định.

Theo người dân sinh sống gần khu vực hiện trường, khả năng chiếc xe được đỗ tại đây vào khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, người dân cũng không nghe thấy tiếng động mạnh của vụ đập phá, dưới đất khu vực quanh xe cũng không thấy các mảnh vụn của kính. Nhiều người nghi ngờ có khả năng xe đã bị đập phá từ trước khi đưa đến đây.

Ngay sau khi nhận được tin báo của người dân, công an tỉnh Yên Bái và Công an huyện Lục Yên đã nhanh chóng có mặt để phối hợp khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Cùng với đó, Công an huyện Lục Yên đã ra thông báo tìm chủ sở hữu của chiếc xe trên để phục vụ điều tra, xác minh./.