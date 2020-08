Đà Nẵng phát hiện gần 100 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Theo Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, tình hình người Trung Quốc nhập cảnh trái phép và xu hướng đến Đà Nẵng ngày càng đông. Trong số 6 vụ Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố điều tra, có 2 vụ bắt giữ người Trung Quốc nhập cảnh trái phép thì hầu hết đều khai báo là muốn đi vào Đà Nẵng. Hiện, lực lượng công an TP Đà Nẵng đã phát hiện 100 người nhập cảnh trái phép, trong đó có 99 người Trung Quốc. Số người này đang được cách ly theo quy định.

Công an TP Đà Nẵng cũng đã bắt giữ 1 người Trung Quốc và 2 người Việt Nam liên quan đường dây đưa người nhập cảnh trái phép, đồng thời đang bàn với các cơ quan tư pháp để xử lý tiếp một số vụ việc khác. Ngoài ra, có 145 người Trung Quốc đang tạm trú ở khách sạn Crown Plaza, quận Ngũ Hành Sơn.