Đại úy Cảnh sát bị đâm chết ngày 30 Tết tại Cần Thơ

VOV.VN - Đại úy Nguyễn Thanh Hải, công an phường An Hội, Cần Thơ hi sinh sau khi bị 2 đối tượng đâm vào chiều 30 Tết.