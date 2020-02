Đâm chết dân phòng trong trụ sở công an

Sáng nay (12/2), Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị này đang điều tra vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại trụ sở Công an phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Nạn nhân là ông Nguyễn Thanh Phong (35 tuổi) là một dân phòng của phường Đông Hòa.

Ông Phong đã tử vong sau khi bị đâm ở trụ sở công an

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 11/2, một thanh niên không mặc áo đi xe máy vào trụ sở Công an phường Đông Hòa. Sau đó, nam thanh niên này dựng xe trong sân trụ sở công an rồi bất ngờ rút dao đâm ông Phong, sau đó bỏ chạy ra ngoài.

Lực lượng chức năng phường Đông Hòa đã nhanh chóng đuổi theo bắt giữ thanh niên gây án. Ông Phong được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

* Trước đó, vào ngày 10/2 cũng tại phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, anh Trần Nguyễn Hữu Huy (24 tuổi) một dân phòng của phường đã bị một thanh niên dương tính với ma túy tấn công, gây thương tích phải nhập viện cấp cứu.

Công an thành phố Dĩ An đã lập biên bản và tạm giữ đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.