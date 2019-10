Đang ngồi nhậu, nam thanh niên bị chém ngang người, tử vong

Ngày 22/10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, đang phối hợp cùng Công an huyện Long Điền điều tra, truy bắt nghi can vụ án mạng làm một người chết gần khu vực cảng cá Long Hải.



Nhân chứng có mặt tại hiện trường vụ án mạng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h ngày 21/10, anh Lê Văn Dũng (28 tuổi, ngụ huyện Long Điền) ngồi nhậu cùng nhóm bạn tại tiệm game bắn cá Gia Bảo 68, khu phố Hải Hà, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền (gần khu vực cảng cá Long Hải).

Một lúc sau, đối tượng Hồ Văn Lượm (24 tuổi, ngụ huyện Long Điền) chạy đến cầm theo hung khí, bất ngờ chém một nhát ngang nách trái của anh Dũng khiến nạn nhân gục tại chỗ. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Ngày 22/10, một người dân sống gần hiện trường vụ án cho biết, lúc án mạng xảy ra, anh Dũng bị Lượm dùng dao quắm chém ngang người, rồi lôi nạn nhân ra đường, cách tiệm hơn 5m. Sau khi chém nạn nhân, Lượm nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang truy bắt nghi can Lượm./.