Đề nghị truy tố “thầy tu” bạo hành dã man bé trai ở Bình Thuận

Liên quan vụ việc “thầy tu” bạo hành dã man bé trai 11 tuổi ở Bình Thuận, ngày 23/10, Công an huyện Hàm Thuận cho biết, vừa kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ vụ án sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp để đề nghị truy tố bị can Lương Việt Đức (26 tuổi, trú tại xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc) về tội “Cố ý gây thương tích”.



Lương Việt Đức

Theo kết luận điều tra, ngày 10/6, bà Võ Thị Hương (48 tuổi, trú tại phường Phú Thủy, TP. Phan Thiết) gửi con trai là K vào cơ sở thờ tự của Lương Việt Đức để học tập trong thời gian nghỉ hè.

Trong quá trình học tập tại đây, do bé K không chấp hành các quy định nên “thầy tu” dùng ống nhựa tổng hợp và chổi quét bàn đánh. Sáng 16/7, K tiếp tục sử dụng điện thoại xem các hình ảnh nhạy cảm, đồi trụy thì bị Đức dùng ống nhựa đánh vào mông, lưng, hai tay gây thương tích. Sau đó, Đức điện thoại cho bà Hương trả K về.

Khoảng 13h30 cùng ngày, bà Hương đến đón K, nhìn thấy mông, lưng, hai tay của con có nhiều vết bầm tím nên đến đến công an xã trình báo. Tại cơ quan điều tra, ông Đức đã khai nhận toàn bộ sự việc.

Kết luận giám định của Trung tâm pháp y tỉnh Bình Thuận xác định, bé K có tỷ lệ thương tích 9%.



Trước đó, ngày 9/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Bắc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Đức về hành vi trên, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Thuận khẳng định ông Lương Việt Đức (thường tự xưng là Thiện Lam) hoàn toàn không có trong danh bộ tăng ni do Giáo hội Phật giáo tỉnh quản lý. Cơ sở thờ tự nơi xảy ra sự việc do ông Đức tự lập, chưa được Giáo hội địa phương cấp phép./.