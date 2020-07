Điện Biên: Bắt giữ một đối tượng mua bán trái phép 8 bánh heroin

Trước đó, khoảng 14h ngày 29/7, tại bản Quyết Tiến, xã Búng Lao, Công an huyện Mường Ảng chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy, Công an tỉnh Điện Biên, Đội kiểm soát ma túy (Cục Hải quan tỉnh Điện Biên) và Công an xã Búng Lao phá thành công chuyên án 297VC, bắt quả tang đối tượng Vừ A Chu, sinh năm 1993, trú tại bản Háng Pa, xã Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Vừ A Chu cùng tang vật tại cơ quan chức năng.

Tang vật thu giữ gồm 8 bánh heroin (khối lượng 2,9 kg), 1 điện thoại di động, 1 xe máy và 4 triệu đồng tiền mặt.

Đây là chiến công xuất sắc của Công an huyện Mường Ảng trong đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Đại hội đảng các cấp, và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam, 15 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.