Diễn biến mới vụ đầu độc khiến 1 người tử vong ở Thái Bình

Sáng 31/12, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khai quật tử thi nữ nạn nhân N.T.H. trú tại phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình. Chị H. trước đó là cán bộ điều dưỡng Bệnh viện phổi tỉnh Thái Bình tử vong sau khi uống trà sữa.

Hiện trường khai quật.

Theo quan sát, khoảng 8h sáng ngày 31/12, tại Nghĩa trang Nhân dân Thành phố Thái Bình trên đường Hùng Vương, phường Phú Khánh, TP Thái Bình cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình đã tiến hành buổi khai quật tử thi nạn nhân N.T.H.



Do thời tiết sáng ngày có mưa, nên lực lượng công an đã che bạt, bảo vệ nghiêm ngặt hiện trường. Cùng với đó cơ quan pháp y tỉnh Thái Bình cũng có mặt để tiến hành các bước để phục vụ quá trình điều tra phá án.

Trước đó, ngày 3/12, Công an TP Thái Bình tiếp nhận tin báo chị N.T.H là cán bộ điều dưỡng đang công tác tại Bệnh viện Phổi Thái Bình tử vong bất thường tại nơi làm việc.

Theo các đồng nghiệp của chị H cho biết sau khi chị H uống trà sữa để trong tủ lạnh đã vào nhà vệ sinh và tử vong tại đây. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, điều tra vụ việc và nhận thấy nhiều điểm nghi vấn xung quanh cái chết của chị H.

Lực lượng công an xác định chị H tử vong do bị đầu độc bằng chất kịch độc Xyanua có trong cốc trà sữa chị H uống.

Cơ quan điều tra đã bắt giam Lại Thị Kiều Trang để điều tra làm rõ sự việc.

Lại Thị Kiều Trang (25 tuổi, trú tại xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) khai nhận đã mua 6 cốc trà sữa rồi bỏ thuốc độc vào, gửi cho người chị họ ở Bệnh viện lao phổi Thái Bình.

Người chị họ đi vắng nên đã không uống trà sữa. Số trà sữa này để ở cơ quan (là Bệnh viện Lao phổi tỉnh Thái Bình) và một người đồng nghiệp của người chị họ là chị H đã lấy trà sữa uống. Vừa uống được một ít trà sữa, chị H đã gục xuống bất tỉnh và tử vong sau đó./.