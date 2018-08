Diễn biến vụ xe khách va xe cứu hỏa trên cao tốc từng gây bão dư luận

9h sáng nay 1/8, Cơ quan điều tra dựng lại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ xe khách va xe cứu hỏa trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ với sự tham gia của công an TP Hà Nội, anh Đỗ Hùng Mạnh (tài xế trực tiếp điều khiển xe khách Hải Hà trong vụ tai nạn) cùng những người liên quan. Tham gia buổi dựng lại hiện trường sáng nay còn có đầy đủ các thành phần từ CSGT, Viện Kiểm sát cùng lực lượng công an, một số chiến sỹ PCCC liên quan. Trong ảnh: Lực lượng chức năng bắt đầu buổi làm việc. Để đảm bảo buổi dựng lại hiện trường được thực hiện khách quan, an toàn, lực lượng chức năng tiến hành ngăn cách khu vực dựng lại hiện trường, đồng thời điều hướng làn đường tạm thời cho các xe chạy qua khu vực trên di chuyển theo con đường khác. Trong ảnh: Lực lượng chức năng căng dây để phân báo hiệu cho người không phận sự miễn vào. Lực lượng chức năng làm công tác bảo vệ trật tự tại nơi dựng lại hiện trường vụ việc. Phía tài xế Đỗ Hùng Mạnh cho biết, hiện sức khỏe anh đã bước đầu trở lại bình thường. Về công việc, hiện anh đang trở làm làm phụ xe hằng ngày. Sáng nay anh đi cùng anh Đỗ Hồng Hải (Chủ xe khách Hải Hà chạy tuyến Thanh Hóa - Hà Nội) đến buổi thực nghiệm hiện trường. Trong ảnh: Anh Mạnh mặc áo xanh. Ông Hải cho biết, sau sự việc, công ty bước đầu chi trả tiền viện phí cho các nạn nhân trong xe khách khoảng 200 triệu đồng và một số khoản khác. Trong ảnh: Ông Đỗ Hồng Hải (Chủ xe khách Hải Hà chạy tuyến Thanh Hóa - Hà Nội) Khi lực lượng chức năng đã căng dây bảo vệ xong, công tác dựng lại hiện trường bắt đầu. Trong ảnh: Điểm xe cứu hỏa bắt đầu vào đường cao tốc. Tham gia buổi dựng lại hiện trường có lực lượng chức năng và phóng viên đến tác nghiệp cùng người dân hiếu kỳ đến xem. Như VOV.VN đã đưa tin, vào khoảng 16h30 chiều 18/3, chiếc xe cứu hỏa của Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy số 12 (Hà Nội) đi ngược chiều trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ để làm nhiệm vụ cấp cứu 1 vụ tai nạn thì xảy ra va chạm với xe khách mang BKS: 29B - 078.xx. Trong ảnh: Lực lượng chức năng hướng dẫn người dân không đi vào nơi cơ quan chức năng đang làm việc. Sự việc khiến 6 chiến sĩ trên xe cứu hỏa phải nhập viện, trong đó 3 người bị thương nặng, một người tử vong. 5 người trên xe khách phải nhập viện, gồm cả lái và phụ xe. Đối với các chiến sĩ cảnh sát PCCC, 4 người sau khi sơ cứu đã xuất viện, một chiến sĩ bị rạn xương. Tuy nhiên, người nặng nhất là Trung sĩ Chử Văn Khánh (25 tuổi), dù được tận tình cứu chữa nhưng do vết thương quá nặng nên đã hy sinh. Sau sự việc, hồ sơ vụ án được chuyển lên Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an TP Hà Nội) thụ lý, 2 phương tiện được tạm giữ tại 1 bãi xe để cơ quan chức năng thực hiện công tác điều tra làm rõ./.

