Dựng lại hiện trường vụ xe khách va xe cứu hỏa trên cao tốc ở Hà Nội

Dự kiến, 8h sáng nay (1/8), Cơ quan điều tra công an TP Hà Nội sẽ dựng lại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ xe khách va xe cứu hỏa đi ngược chiều trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Trong ảnh: Xe khách và xe cứu hỏa bị hỏng nặng trong vụ việc. (Ảnh: Nhật Ngân). Chiều 31/7, anh Đỗ Hùng Mạnh (tài xế trực tiếp điều khiển xe khách Hải Hà trong vụ tai nạn) cho biết, cách đây ít hôm anh đã nhận được thông báo của cơ quan chức năng về buổi thực nghiệm hiện trường. Trong ảnh: Chiếc xe PCCC thuộc quyền quản lý của Phòng PCCC số 12 cũng bị hư hại rất nghiêm trọng. Hai chiếc xe được đặt cạnh nhau trong 1 bãi xe. (Ảnh: Nhật Ngân). Anh Mạnh nói thêm, dự kiến, sáng nay (1/8) anh sẽ đi cùng anh Đỗ Hồng Hải (Chủ xe khách Hải Hà chạy tuyến Thanh Hóa - Hà Nội) đến buổi thực nghiệm hiện trường tại Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, thuộc địa phận xã Vạn Điểm, Thường Tín, Hà Nội). (Ảnh: Nhật Ngân). Như VOV.VN đã đưa tin, vào khoảng 16h30 chiều 18/3, chiếc xe cứu hỏa của Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy số 12 (Hà Nội) đi ngược chiều trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ để làm nhiệm vụ cấp cứu 1 vụ tai nạn thì xảy ra va chạm với xe khách mang BKS: 29B - 078.xx. (Ảnh: Nhật Ngân). Sự việc khiến 6 chiến sĩ trên xe cứu hỏa phải nhập viện, trong đó 3 người bị thương nặng, một người tử vong. 5 người trên xe khách phải nhập viện, gồm cả lái và phụ xe. (Ảnh cắt từ clip). Đối với các chiến sĩ cảnh sát PCCC, 4 người sau khi sơ cứu đã xuất viện, một chiến sĩ bị rạn xương. Tuy nhiên, người nặng nhất là Trung sĩ Chử Văn Khánh (25 tuổi), dù được tận tình cứu chữa nhưng do vết thương quá nặng nên đã hy sinh. Trong ảnh: Hiện trường vụ việc. (Ảnh: VNExpress). Được biết, hiện sức khỏe anh Mạnh đang có tiến triển tốt và đi làm trở lại bình thường. Trong ảnh: tài xế Mạnh khi mới xảy ra sự việc. (Ảnh: Zing.vn). Sau sự việc, hồ sơ vụ án được chuyển lên Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an TP Hà Nội) thụ lý, 2 phương tiện được tạm giữ tại 1 bãi xe để cơ quan chức năng thực hiện công tác điều tra làm rõ. (Ảnh: Zing.vn)./.

