Điều tra vụ người phụ nữ bất ngờ bị kẻ lạ mặt đánh đập gây thương tích

Ngày 30/10, lãnh đạo Công an thị trấn Nam Đàn (Nam Đàn, Nghệ An) cho biết, đơn vị đã báo lên công an huyện tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc một phụ nữ bị kẻ lạ đánh đập trên địa bàn thị trấn, gây nhiều vết thương nặng.

Người phụ nữ sau đó được đưa đến bệnh viện điều trị với nhiều vết thương nặng.

Trước đó vào khoảng 21h ngày 29/10, người dân bất ngờ phát hiện một người phụ nữ bị thương tích đang ngồi ở ven đường phía cổng sau chợ Sa Nam (thị trấn Nam Đàn).

Khi tiếp cận, người dân phát hiện trên người phụ nữ này bị nhiều vết thương ở mặt, mồm, tay chân. Hỏi thăm thì người này tỏ vẻ hoảng sợ. Nhiều người thấy thế nên đã chụp ảnh đăng lên mạng xã hội để tìm người thân và nhờ giúp đỡ.

Người dân sau đó cũng trình báo sự việc lên cơ quan chức năng và đưa nạn nhân đến Bệnh viện huyện Nam Đàn để kiểm tra các vết thương.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định người phụ nữ này là Nguyễn Th.M. (trú xã Nhân Sơn, Đô Lương, Nghệ An). Sau khi liên hệ về địa phương, con gái, con rể của người phụ nữ này đã đến bệnh viện và làm việc với cơ quan chức năng.

"Qua nắm bắt ban đầu thì người này bị kẻ lạ dùng hung khí đánh. Bị gãy răng, tay và chân bị đánh bầm. Người này đang hoảng sợ nên chưa nói được gì nhiều. Hiện cơ quan công an đang vào cuộc truy tìm người đã đánh nạn nhân", lãnh đạo Công an thị trấn Nam Đàn cho biết.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ./.